"Россети" завершили подготовку схемы электроснабжения саммита и форума Россия - Африка

В ходе подготовки к саммиту, в частности, были проведены противоаварийные тренировки персонала и внеплановые инженерные осмотры оборудования

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Заместитель генерального директора - главный инженер компании "Россети" Евгений Ляпунов провел итоговое заседание штаба по обеспечению надежности и безопасности электроснабжения мероприятий второго саммита Россия - Африка, а также экономического и гуманитарного форума, которые пройдут в Санкт-Петербурге 27-28 июля. Об этом говорится в сообщении электросетевого холдинга.

В схеме электроснабжения "Экспофорума", где состоятся основные мероприятия, а также транспортных, культурных и спортивных объектов Санкт-Петербурга задействована инфраструктура дочерней компании "Россети Ленэнерго" и филиала ПАО "Россети" - МЭС Северо-Запада. В том числе это магистральные подстанции 220 кВ и 330 кВ, питающие южные районы города.

В ходе подготовки к саммиту проведены противоаварийные тренировки персонала и внеплановые инженерные осмотры оборудования, организовано функционирование ситуационно-аналитического центра. Для резервирования электроснабжения "Экспофорума" "Россети" установили 8 дизель-генераторных установок и 30 источников бесперебойного питания. С 21 по 30 июля введен режим "технологической тишины", запрещающий работу сторонних организаций в охранной зоне электросети, отмечает компания.

Саммит Россия - Африка является ключевым и самым масштабным событием в российско-африканских отношениях. Его цель - способствовать укреплению всеобъемлющего и равноправного сотрудничества во всех измерениях: политике, безопасности, экономике, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах. Экономический и гуманитарный форум, который пройдет в рамках саммита, призван диверсифицировать формы и направления взаимодействия.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.