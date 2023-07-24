В Одессе восстановили электроснабжение в районах, где вводились экстренные отключения

Часть жителей в двух районах города ранее остались без света из-за аварийной ситуации на одном из объектов другой энергокомпании

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Экстренные отключения света, которые вводились утром в двух районах Одессы, отменены. Об этом сообщили в украинской энергетической компании "ДТЭК".

"Экстренные отключения в Одессе отменены. <...> Пока все потребители со светом", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Утром в понедельник в ДТЭК сообщили, что часть жителей в двух районах Одессы остались без света из-за аварийной ситуации на одном из объектов другой энергокомпании.

Ночью в Одесской области объявлялась воздушная тревога. После местное издание "Думская" сообщало о взрывах на юге региона.