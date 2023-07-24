Молдавские фермеры обвинили власти в намеренном банкротстве мелких производителей

В ассоциации "Фермерская сила" также указали, что после уборочной кампании проведут консультации с аграриями о дальнейших действиях

КИШИНЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Молдавские фермеры обвинили власти в намеренном банкротстве мелких агропроизводителей, в связи с чем могут возобновить акции протеста после уборочной кампании. Об этом говорится в заявлении ассоциации "Фермерская сила".

"Происходящее сейчас похоже на скоординированные действия, за которыми стоит цель вынудить сельхозпроизводителей продать свою землю. Более 40% пахотных земель страны уже находятся под управлением двух зарегистрированных на Кипре холдингов, которые могут воспользоваться плачевным положением фермеров и заполучить все земли сельскохозяйственного назначения", - говорится в сообщении на странице ассоциации в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

В ассоциации указали, что после уборочной кампании ассоциация проведет консультации с аграриями о дальнейших действиях. Фермеры обвинили правительство в игнорировании просьб о финансовой поддержке. "Несколько транснациональных компаний удерживают цены на пшеницу и ячмень в Молдавии на самом низком уровне в регионе. В это время аграрии испытывают давление со стороны кредиторов кредиторы. Все это происходит на фоне бездействия или крайне запоздалой реакции властей, которые не желают принимать срочные меры по спасению отрасли", - обратили внимание в ассоциации.

Молдавские фермеры в июне провели акции протеста, тогда они блокировали ряд международных трасс, а также пригнали сельскохозяйственную технику к зданию правительства. Демонстранты требовали от властей ввести запрет на ввоз в страну зерновых с Украины по примеру стран Восточной Европы, поскольку подавляющее большинство мелких и средних фермеров находятся на грани банкротства, так как в прошлом году серьезно пострадали от засухи, высокой инфляции и увеличения процентных ставок по кредитам. Кроме того, кроме того аграрии просили увеличить субсидирование сектора.