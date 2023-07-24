Цены на бензин в Севастополе за неделю выросли на 2 рубля за литр

По словам главы города Михаила Развожаева, в Федеральную антимонопольную службу направили соответствующее обращение

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. В Севастополе выросли цены на бензин, за последнюю неделю подорожание составило от 50 копеек до 2 рублей за литр, соответствующее обращение направили в Федеральную антимонопольную службу России, сообщил на аппаратном заседании правительства Севастополя в понедельник губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, жители города в социальных сетях массово жаловались на возрастание цены на бензин. Губернатор поручил специалистам департамента городского хозяйства проверить эти сообщения и провести мониторинг цен на заправочных станциях.

"Докладывали, что роста цен нет, тем не менее люди фиксируют по заправкам по всему городу, что все-таки за неделю рост произошел, в среднем от 50 копеек до 2 рублей. Я понимаю, что это дело, условно говоря, заправщиков, но наша задача - эту информацию предоставить в ФАС", - сообщил Развожаев.

Исполняющая обязанности директора департамента городского хозяйства Вероника Лисовская подчеркнула, что соответствующая информация уже направлена в ФАС. Она подтвердила, что дефицита топлива в Севастополе нет, а каждые три часа проводится мониторинг запасов топлива.

Ранее в своем Telegram-канале Развожаев также сообщал, что получал жалобы от жителей, которые рассказывают об отказах на одной из сетей АЗС заправить автомобиль бензином Аи-92 и Аи-95. Сотрудники автозаправочной станции тогда ссылались на "резерв", который отпускают по талонам или топливным картам. Губернатор опроверг эту информацию, отметив лишь факт небольших задержек в поставках бензина Аи-92, подчеркивая, что дефицита топлива в городе нет.