Оператор "Феникс" сообщил о перебоях со связью в Горловке и Амвросиевке

Мобильный оператор пояснил, что причиной перебоев стали повреждения энергоинфраструктуры

ДОНЕЦК, 24 июля. /ТАСС/. Перебои в работе мобильного оператора "Феникс" наблюдаются в Горловке и Амвросиевке в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил Telegram-канал регионального оператора.

"Из-за повреждений энергетической инфраструктуры и, как следствие, аварийной потери питания базовыми станциями, наблюдаются временные сбои в работе сервисов голосовой связи и мобильного интернета у абонентов Горловки", - говорится в сообщении.

Компания сообщила о проведении работ по устранению последствий аварии, а также подпитке части базовых станций альтернативными источниками питания.

Также аварийно-восстановительные мероприятия проводятся на участке волоконно-оптических линий связи в Амвросиевке. "Ввиду повреждений транспортной сети здесь временно нарушено вещание базовых станций", - говорится в сообщении.

Мобильная связь в этом районе появится после завершения работ.