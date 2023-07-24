Несколько банков Армении приостановили работу с платежной системой "Юнистрим"

В их числе "Ардшинбанк" и "Конверс банк"

ЕРЕВАН, 24 июля. /ТАСС/. Работу с платежной системой "Юнистрим" приостановили некоторые банки Армении, в том числе "Ардшинбанк". Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

"Ардшинбанк" прекращает осуществление денежных переводов по системе Unistream. Мы приносим извинения клиентам и предлагаем осуществлять денежные переводы по системам быстрых денежных переводов, обслуживаемых банком. Ознакомиться с условиями и тарифами переводов можно на сайте банка", - сказали в банке.

Приостановил работу с системой "Юнистрим" также "Конверс банк". "Эвокабанк" и "Армэкономбанк" продолжают сотрудничество с российской платежной системой в усеченном варианте - переводы можно осуществлять только в рублях и драмах. Другие банки Армении ограничений пока не вводили.

20 июля американские власти ввели санкции против еще пяти российских кредитных организаций. Так, в список внесены банки "Тинькофф", Локо-банк, Петербургский социальный коммерческий банк, "Солидарность" и "Юнистрим". Вашингтон рассчитывает, что это ограничит доступ Москвы к мировой финансовой системе.