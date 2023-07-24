"Циан": делистинг с Нью-Йоркской фондовой биржи не отразится на торгах на Московской бирже

Компания продолжит публиковать отчеты и раскрывать корпоративную информацию, пока американские депозитарные расписки будут сохранять статус зарегистрированных ценных бумаг

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Предстоящий 1 августа делистинг американских депозитарных расписок Cian PLC (платформа "Циан") с Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) не отразится на торгах аналогичными ценными бумагами на Московской бирже. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба компании.

"Компания ожидает, что делистинг не окажет немедленного влияния на условия ADS по программе ADS, которая продолжит действовать в текущем виде. Указанные события никак не затронули торги ADS компании на Московской бирже, которые продолжаются в обычном режиме", - говорится в сообщении.

"Циан" продолжит публиковать отчеты и раскрывать корпоративную информацию, пока американские депозитарные расписки будут сохранять статус зарегистрированных ценных бумаг. В компании утверждают, что она "неукоснительно соблюдала все применимые нормы законодательства и исполняла свои обязательства по представлению отчетности и раскрытию информации", а "ее должностные лица, директора и крупные акционеры никогда не совершали никаких неправомерных действий". В "Циан" напомнили, что делистинг расписок может нанести их держателям фактический финансовый ущерб.

Первичное публичное размещение акций Cian PLC на NYSE состоялось в ноябре 2021 года параллельно с IPO на Московской бирже. Всего было предложено 18,2 млн американских депозитарных акций (ADS), из них 4,04 млн предложил "Циан", а 14,17 млн - некоторые из акционеров компании. 28 февраля 2022 года торги расписками "Циан" на Нью-Йоркской фондовой бирже были приостановлены, а 15 марта 2023 года биржа приняла решение остановить их окончательно. 28 марта 2023 года Cian PLC подала в комитет совета директоров биржи апелляцию на это решение, но 21 июля комитет поддержал решение о делистинге.