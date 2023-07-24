Мантуров призвал к финансовой дисциплине "без перегибов" на предприятиях ОПК

Зампред правительства попросил контрольно-надзорные органы на местах работать рационально и с пониманием того, что абсолютно все сотрудники на предприятиях загружены

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июля. /ТАСС/. Ужесточение финансовой дисциплины на предприятиях ОПК правильно и необходимо, однако добиваться этого следует "без перегибов" и бесконечных отчетов. Об этом сообщил в понедельник зампред правительства РФ, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в приветственном слове к участникам совета при полномочном представителе президента РФ в Приволжском федеральном округе, который проходит в Нижнем Новгороде.

"Параллельно с денежными вливаниями в ОПК ужесточается и финансовая дисциплина. Это абсолютно правильно и необходимо, но не должно быть перегиба. Если руководство заводов будет 24/7 готовить отчет для бесконечных проверок, то им некогда будет заниматься производством", - сказал Мантуров.

Зампред правительства РФ попросил контрольно-надзорные органы на местах работать рационально и с пониманием того, что абсолютно все сотрудники на предприятиях сейчас загружены. Мантуров также привел в пример взаимодействие с прокуратурой, при котором надзорное ведомство "аккуратно" проводит проверочные мероприятия без остановки работы предприятия.

При этом зампред правительства РФ сообщил, что в Приволжском федеральном округе (ПФО) для 106 организаций субсидируется ускоренная подготовка производства под увеличение выпуска особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники и средств поражения. Еще с 11 организациями заключено соглашение по капитальному строительству и реконструкции мощностей.

В понедельник в Нижнем Новгороде проходит совет при полномочном представителе президента РФ в ПФО Игоре Комарове. Главы регионов округа обсуждают вопросы обеспечения бесперебойного функционирования предприятий ОПК.