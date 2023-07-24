В Зеленограде торговые площади в 2023 году расширились более чем на 2 тыс. кв. м

Также открылись 89 новых предприятий торговли, в том числе на площадях закрытых объектов

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Более чем на 2 тыс. кв. м расширились торговые площади на территории Зеленограда с начала 2023 года. Об этом сообщает в понедельник префектура Зеленоградского административного округа со ссылкой на заместителя главы ведомства Дмитрия Лаврова.

"В сфере торговли за прошедший период прирост торговых площадей составил более 2 тыс. кв. м, несмотря на то, что с начала года закрылось значительное количество предприятий. В то же время открылись 89 новых предприятий торговли, в том числе на площадях закрытых объектов", - сказал Лавров, слова которого цитирует префектура.

В частности, из объектов торговли, открытых с начала 2023 года, в префектуре особо выделили 25 объектов по продаже продовольственных и непродовольственных товаров, размещенных на площадях бывшего ТД "Зеленоград".