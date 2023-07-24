Резидент "Технополиса Москва" в два раза увеличит отгрузку аппаратов для вибротерапии

Лечебный аппарат предназначен для реабилитации пациентов, страдающих неврологической, ортопедической и сосудистой патологиями

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" - компания "Электронинвест" - в два раза увеличит отгрузку аппаратов для вибротерапии в 2023 году. Сейчас ведутся работы по интеграции в аппарат интеллектуальных решений интернета вещей, сообщила в понедельник пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно земельных отношений.

Лечебный тренажер предназначен для реабилитации пациентов, страдающих неврологической, ортопедической и сосудистой патологиями.

"Лечебный аппарат для вибротерапии "ЭлИн-Мед" является социальным проектом резидента ОЭЗ "Технополис Москва" и изначально разрабатывался для реабилитации пациентов с детским церебральным параличом. В 2023 году отгрузка продукта для лечебных и лечебно-профилактических учреждений страны увеличится в два раза и составит свыше 40 аппаратов", - приводятся в тексте слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Аналог импортным тренажерам

Компания "Электронинвест" специализируется на выпуске высокотехнологичных модулей питания, которые применяются в вычислительной технике, бортовой аппаратуре, ракетоносителях нового поколения, обеспечивают необходимое напряжение для стабильной работы электроники в космосе. Это одно из старейших предприятий в отечественной электронной промышленности. В 2017 году компания одной из первых на площадке "Алабушево" получила статус резидента ОЭЗ "Технополис Москва".

"Устройства создаются исключительно из российских компонентов и успешно замещают импортные аналоги. Аппарат для вибротерапии не является профильной продукцией компании, однако пользуется спросом", - цитирует пресс-служба руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

Вибротерапия оказывает положительное влияние на ткани костей и сухожилий, а также нервную систему, она существенно сокращает время реабилитации при различных травмах и нарушениях двигательной активности.

Об особой экономической зоне

"Флагманом столичной промышленности является особая экономическая зона "Технополис Москва". Это территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Здесь локализовано более 200 высокотехнологичных предприятий, из которых около 90 имеют статус резидента, что позволяет им получать значительные льготы", - отметили в пресс-службе.

Особая экономическая зона "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов, заключили в Комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.