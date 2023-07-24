На строительство набережной в Рубцовске выделят 143 млн рублей

Глава Алтайского края отметил, что город получит 110 млн рублей из федерального бюджета, благодаря победе во всероссийском конкурсе

БАРНАУЛ, 24 июля. /ТАСС/. Парк-набережную построят в Рубцовске Алтайского края. Общая сумма инвестиций в проект составит 143,3 млн рублей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Виктор Томенко.

"В Рубцовске займемся благоустройством парка-набережной на правом берегу реки Алей. Наша заявка победила на всероссийском конкурсе лучших проектов создания городской среды, который ежегодно проводит Минстрой России. Общая стоимость проекта и его реализации - 143,3 млн рублей. Благодаря победе в конкурсе 110 млн из этой суммы будет направлено в качестве федеральной поддержки", - написал он.

Он также отметил, что по запросу жителей города на территории парка-набережной разместят зоны для занятий спортом, а также прогулочные зоны. Планируется организовать летний кинотеатр и смотровую площадку. К реализации проекта планируется приступить в 2024 году, сообщил глава региона.

Рубцовск - город на юге Алтайского края, занимает третье место в регионе по численности населения. Здесь проживает 146,3 тыс. человек.