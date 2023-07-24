Минтранс планирует упростить госрегистрацию морских судов

Как отметил замглавы ведомства Александр Пошивай, в 2027 году заканчивают действие правила международного реестра судов

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Минтранс РФ в ближайшее время планирует внести в действующее законодательство изменения для упрощения государственной регистрации морских судов внутреннего и смешанного плавания. Об этом сообщил глава министерства Виталий Савельев в рамках заседания президиума фракции "Единая Россия" в Госдуме.

"В наших ближайших планах - внести в законодательство изменения, предусматривающие государственную поддержку судостроения и судоходства, а также упрощение государственной регистрации морских судов внутреннего и смешанного плавания", - сказал он.

Замглавы Минтранса РФ Александр Пошивай пояснил журналистам, что в 2027 году заканчивают действие правила международного реестра судов. Продление правил необходимо осуществить заранее для продления текущих льгот.

"В 2027 году у нас заканчиваются правила действия международного реестра судов, и, соответственно, мы заранее должны его продлить для того, чтобы те суда, которые были зарегистрированы, они также продолжали пользоваться теми льготами, которыми пользуются в настоящий момент", - подчеркнул Пошивай.

Государственная регистрация определяет "национальность" морского судна. Она регламентирует, законам какого государство подчиняется то или иное судно.

Согласно Морской доктрине, долю судов в мировой торговле, которые ходят под флагом России, планируется увеличить. Также планируется создать благоприятную организационно-правовую и экономическую среды для расширения возможностей и повышения конкурентоспособности и для развития прибрежно-портовой инфраструктуры России. Таким образом, будет обеспечена экономическая независимость и национальная безопасность РФ.