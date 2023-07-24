В ЦБ сообщили, что базовый уровень доходности рублевых вкладов в августе составит 8,512%

Базовая ставка по вкладам в долларах по востребованию будет находиться на уровне 0,009%

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Банк России определил базовый уровень доходности по вкладам в рублях до востребования и по договорам банковского счета в августе 2023 года на уровне 8,512% годовых против 8,514% в июле, говорится в материалах регулятора.

Базовый уровень доходности депозитов в рублях на срок до 90 дней составит 7,665%, от 91 до 180 дней - 7,887%, от 181 дня до года - 8,437%, по вкладам на срок свыше года - 9,758%.

Базовая ставка по вкладам в долларах по востребованию составит 0,009%, на срок до 90 дней - 0,013%, от 91 до 180 дней - 0,01%, от 181 дня до года - 0,057%, по вкладам на срок свыше года - 1,144%.

В то же время базовый уровень доходности депозитов в евро до востребования составит 0,007%, на срок до 90 дней - 0,013%, от 91 до 180 дней - 0,01%, от 181 дня до года - 0,01%. По вкладам сроком больше года базовая ставка составит 1,155%.

Банк России рассчитывает базовый уровень доходности вкладов для банков, уплачивающих дополнительную ставку или повышенную дополнительную ставку страховых взносов в фонд обязательного страхования вкладов. Он определяется регулятором как среднее значение максимальной доходности по привлеченным вкладам в банках, привлекших за истекший календарный месяц в совокупности две трети общего объема соответствующих вкладов в банках РФ.