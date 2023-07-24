ТПП РФ считает, что цифровой рубль позволит бизнесу экономить на эквайринговой комиссии

По словам главы Торгово-промышленной палаты Сергея Катырина, речь идет о миллионной экономии на транзакциях для российских предпринимателей

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Внедрение цифрового рубля позволит бизнесу существенно экономить на комиссии за эквайринг. Об этом в понедельник сообщил ТАСС глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

"Введение цифрового рубля поможет предпринимателям существенно экономить на эквайринговой комиссии, взимаемой банками. Как заверяют в ЦБ, комиссия для торгово-сервисных предприятий за прием оплаты в цифровых рублях составит не более 0,3%, тогда как ставки эквайринга для бизнеса достигают 2,5%. Таким образом, речь идет о миллионной экономии на транзакциях для российских предпринимателей. В связи с этим новая форма, скорее всего, достаточно быстро обретет популярность в деловых кругах", - заявил он.

"Важно выделить еще один момент. Расчеты цифровой валютой обладают наибольшей степенью прозрачности, то есть отслеживать транзакции станет легче. А это, в свою очередь, должно дополнительно стимулировать обеление бизнеса в стране", - добавил Катырин.

Госдума 11 июля приняла в третьем чтении закон о внедрении в России цифрового рубля и создании соответствующей платформы. Согласно принятому закону, кредитование счетов цифрового рубля и начисление процентов на остаток цифровых рублей запрещается. Также запрещено открытие совместных счетов цифрового рубля несколькими пользователями. Кроме того, ЦБ наделен правом отказать участнику платформы в проведении операции по распоряжению клиента, если будут выявлены признаки операции без согласия клиента.