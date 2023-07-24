Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки Twitter несмотря на смену домена

Илон Маск ранее сообщил, что домен x.com теперь автоматически переадресует пользователей на сайт Twitter

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Роскомнадзор (РКН) не видит оснований для снятия блокировки с социальной сети Twitter несмотря на смену домена. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее владелец Twitter Илон Маск сообщил, что домен x.com теперь автоматически переадресует пользователей на сайт Twitter.

"Домен x.com в настоящее время переадресует на заблокированный домен twitter.com. Оснований для разблокировки социальной сети Twitter нет", - сообщили в пресс-службе.

Социальная сеть Twitter в понедельник изменила свой логотип на белую букву X с черным контуром, убрав изображение синей птицы. Новый логотип виден в шапке Twitter и при обновлении страницы.

27 октября 2022 года Маск закрыл сделку по покупке компании Twitter на сумму $44 млрд. Сразу после этого он уволил членов руководства компании, в том числе генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала. Как следует из документов, размещенных в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск также распустил совет директоров и стал единоличным руководителем компании.