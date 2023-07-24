В России ограничили перевозку немаркированных электронных сигарет

Один человек может транспортировать не больше 200 немаркированных стиков с нагреваемым табаком и 5 вейпов или электронных сигарет, в каждом из которых - максимум 20 миллилитров никотинсодержащей жидкости, либо не более 250 граммов общего веса бестабачной смеси для нагревания

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который ограничивает перевозку по территории России немаркированной никотинсодержащей продукции: стиков для электронных сигарет, жидкостей для вейпов. Документ опубликован.

В законе уточняется, что один человек может транспортировать не больше 200 немаркированных стиков с нагреваемым табаком и 5 вейпов или электронных сигарет, в каждом из которых - максимум 20 миллилитров никотинсодержащей жидкости, либо не более 250 граммов общего веса бестабачной смеси для нагревания.

Согласно пояснительной записке к документу, принять такую меру решили из-за увеличившегося оборота нелегальной торговли никотинсодержащей продукцией в России - он приводит к сокращению доходов бюджета, а также к резкому снижению уровня легальности отечественного табачного рынка.

Ранее физлица могли свободно перевозить внутри Евразийского экономического союза и на территории России немаркированную табачную продукцию для личного потребления. Предельно допустимое количество таких изделий не было определено.

Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования.