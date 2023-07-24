Для проектов по производству аммиака и водорода установили нулевой НДПИ на газ на Ямале

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года

ТАСС, 24 июля. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении нулевой ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для новых проектов добычи газа на Ямале, необходимых для производства аммиака и водорода. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает возможность субъектов России устанавливать пониженную налоговую ставку по налогу на прибыль компаний от деятельности по выпуску на новых производственных мощностях аммиака или водорода из газа или газового конденсата. Под новыми проектами подразумеваются проекты, введенные с 2025 года. Пониженная ставка будет установлена для таких проектов независимо от места добычи газа.

Закон также устанавливает нулевую ставку НДПИ при добыче на участках недр на Ямале и Гыдане в Ямало-Ненецком автономном округе природного газа и газового конденсата, которые используются исключительно для производства аммиака и водорода. При доработке закона ко второму чтению одобрили поправки по применению нулевого НДПИ при добыче газа для производства СПГ. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

Как пояснял ранее статс-секретарь - заместитель министра финансов России Алексей Сазанов, аналогичные льготы уже применяются в случае производства сжиженного природного газа, сейчас "линейка производств на Ямале расширяется, туда в будущем добавится производство водорода и аммиака". Замминистра отмечал, что на Ямале и Гыдане также есть и участки недр "Газпрома", и "если они захотят производить аммиак или водород, то также будет и на них распространяться".

"Новатэк" ранее планировал реализацию проекта "Обский ГКХ" в Ямало-Ненецком автономном округе в 2027 году, его мощность должна была составить 2,2 млн тонн аммиака и 0,13 млн тонн водорода. Германские компании RWE и Uniper даже подписывали меморандумы о взаимопонимании в сфере поставок низкоуглеродного аммиака и водорода на рынки Германии. Однако впоследствии конфигурация завода была пересмотрена. Сейчас он ориентирован на производство сжиженного природного газа и назван "Обский СПГ".