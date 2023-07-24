Право подсанкционных банков на реорганизацию по специальной схеме продлили на год

По закону новое юрлицо не является кредитной организацией и наделяется активами, замороженными в результате введенных санкций

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, продлевающий на год право подсанкционных банков переводить заблокированные активы на новое юридическое лицо. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

По закону кредитные организации, в отношении которых иностранными государствами и международными структурами введены ограничительные меры, смогут провести такую реорганизацию до 31 декабря 2024 года. Оговаривается, что новое юрлицо не является кредитной организацией и наделяется активами, замороженными в результате введенных санкций.

Как отмечал ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, подготовленные решения стали ответом на фактическую блокировку за рубежом без решения суда многих российских активов.

В июле 2022 года вступил в силу закон, который разрешает находящимся под санкциями банкам провести реорганизацию: образовать новое юридическое лицо, перевести на него замороженные из-за ограничительных мер активы, а также пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами. Предусматривалось, что после этого все расчеты по долгам перед клиентами-нерезидентами будут исполняться только за счет активов новой компании. Норма действует до 31 декабря 2023 года.