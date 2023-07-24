Цена на пшеницу с прекращения действия зерновой сделки выросла на 12%

Она составляет $7,34 за бушель

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Стоимость сентябрьского фьючерса на пшеницу на Чикагской товарной бирже за неделю, прошедшую с завершения действия зерновой сделки, выросла на 12,3%. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

К моменту прекращения действия зерновой сделки 17 июля стоимость пшеницы составляла $6,54 за бушель, в понедельник 24 июля она составляет уже $7,34 за бушель.

За прошедшую неделю стоимость пшеницы на бирже постоянно менялась, то значительно повышаясь на фоне заявлений сторон по зерновой сделке и судоходству в Черном море, то вновь снижаясь. В понедельник, 24 июля, рост составляет 5,45%.

Растет также цена фьючерса кукурузы. В понедельник рост стоимости сентябрьского фьючерса составляет 3,51%, цена достигла $5,55 за бушель. С момента прекращения зерновой сделки рост составил около 9,5%.