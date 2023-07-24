24 июля, 13:09

Гутерриш призвал мировое сообщество найти решение в ситуации с зерновой сделкой

Генеральный секретарь ООН подчеркнул, что продовольствие и удобрения из России и с Украины играют важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности

ООН, 24 июля. /ТАСС/. Мировое сообщество должно объединиться ради поиска решения в ситуации вокруг зерновой сделки, поскольку продовольствие и удобрения из России и с Украины играют важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности. Об этом заявил в понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на саммите продовольственных систем ООН в Риме.

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"Россия и Украина обе критически важны для глобальной продовольственной безопасности. Исторически они поставляли на мировые рынки около 30% пшеницы и ячменя, 20% кукурузы и более половины объемов подсолнечного масла, - сказал он. - Я со своей стороны остаюсь полностью приверженным облегчению беспрепятственного доступа продовольствия и удобрений из России и Украины на мировые рынки и обеспечению продовольственной безопасности, которой заслуживает каждый человек".

"Я призываю глобальное сообщество объединиться ради немедленного поиска решений на этом крайне важном направлении и добиться того, чтобы эти голоса были услышаны", - добавил Гутерриш. 

Теги:
УкраинаРоссияГутерриш, Антониу
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