24 июля, 13:35

Оператор "Феникс" сообщил об устранении сбоя в ДНР, Запорожской и Херсонской областях

Мобильный оператор отметил, что последствия аварии на магистральных сетях устранены

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. Перебои в предоставлении абонентам сервисов мобильной связи в Запорожской и Херсонской областях, а также в Амвросиевке Донецкой Народной Республики (ДНР) устранены. Об этом сообщает в понедельник мобильный оператор "Феникс" в своем Telegram-канале.

"Устранены последствия аварии на магистральных сетях, повлекшие частичную деградацию сервисов мобильной связи в Херсонской и Запорожской областях. <...> Завершен ремонт поврежденного участка волоконно-оптических линий связи в Амвросиевке", - говорится в сообщении.

Ранее мобильный оператор сообщил о возможных проблемах со связью в Запорожской и Херсонской областях, а также отключении связи в Горловке и Амвросиевке ДНР.

Местный оператор "Феникс" работает в Донецкой Народной Республике с 2015 года, также предоставляет услуги связи в Запорожской и Херсонской областях. 

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