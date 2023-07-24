"Роллтон" в III квартале запустит две линии по выпуску лапши быстрого приготовления

По словам директора завода в Серпухове Сергея Еремина, установка новых линий позволит увеличить производственную мощность на более 20 млн упаковок в месяц

СЕРПУХОВ, 24 июля. /ТАСС/. ООО "Маревен Фуд Сэнтрал" (производитель "Роллтон", Bigbon) в третьем квартале 2023 года запустит на заводе в Серпухове две новые производственные линии по выпуску лапши быстрого приготовления. Об этом журналистам сообщил директор завода Сергей Еремин.

"Мы начинали с трех линий, сейчас у нас 13 линий по производству макаронных изделий. Плюс у нас уже стоят две новые линии. Оплатили их мы в прошлом году, сейчас их подвозят, запускать будем в этом квартале. Стоимость подобных линий может достигать €3 млн. Эти линии производства Японии и Китая", - сказал он.

По словам Еремина, установка новых линий позволит увеличить производственную мощность на более 20 млн упаковок в месяц.

"У нас появится возможность расширения мощностей, потому что сейчас мы ограничены производительностью линий. Потребность в наших продуктах больше, соответственно мы расширяем производство", - отметил директор завода.