Почти весь проданный за полгода на белорусской бирже пивоваренный ячмень поставлен из РФ

Заместитель начальника управления торгов сельхозпродукцией БУТБ Александр Шведов сообщил, что за первое полугодие продажи зерна на биржевых торгах увеличились в натуральном выражении на 33%

МИНСК, 24 июля. /ТАСС/. Почти 90% пивоваренного ячменя, проданного через Белорусскую универсальную товарную биржу (БУТБ) в первом полугодии, приходится на продукцию, поставленную из России. Об этом сообщил заместитель начальника управления торгов сельхозпродукцией БУТБ Александр Шведов.

"На импортное сырье приходится около четверти закупок зерна на биржевых торгах, причем основными поставщиками являются компании из Российской Федерации. В частности, почти 90% пивоваренного ячменя, реализованного через биржу в первом полугодии, обеспечили предприятия из Брянской, Рязанской и Смоленской областей", - приводит его слова пресс-служба биржи.

Начальник управления торгов проинформировал, что за первое полугодие продажи зерна на биржевых торгах увеличились в натуральном выражении на 33% - до 133 тыс. тонн. "Наибольшим спросом у белорусских покупателей пользовались кукуруза, фуражная пшеница и пивоваренный ячмень. Удельный вес этих культур в общем объеме сделок с зерновыми составил 67%", - уточнил он.

По информации БУТБ, в 2023 году заметно расширилась география российских продавцов зерна, использующих биржевой механизм для работы на белорусском рынке. Поставки шли из семи субъектов РФ, в 2022 году зерно закупалось только в трех российских областях.

В рамках мероприятий, проводимых БУТБ с целью привлечения российских экспортеров, биржа провела в онлайн-формате презентацию возможностей для поставщиков зерна из Калининградской области, которая по итогам 2022 года обеспечила самые высокие показатели производства зерновых культур среди регионов Северо-Западного федерального округа.

В начале июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости воспользоваться ситуацией на мировых рынках и закупить по низким ценам зерно в России с целью компенсации небольшого недобора урожая в республике. Тогда министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Игорь Брыло сообщал, что предусмотрена закупка 500 тыс. тонн российского зерна.