Гутерриш предложил России вернуться к зерновой сделке на основе идей из его письма Путину

Генсек ООН ранее предлагал для продления сделки подключить к системе расчетов SWIFT "дочку" Россельхозбанка, но не сам банк

ООН, 24 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию вернуться к зерновой сделке на основе предложений, изложенных им в письме президенту РФ Владимиру Путину.

"Я призываю РФ вернуться к выполнению черноморской инициативы в соответствии с моими последними предложениями", - сказал он, выступая на саммите продовольственных систем ООН в Риме.

В письме Путину от 11 июля генеральный секретарь ООН предлагал для продления зерновой сделки подключить к системе расчетов SWIFT "дочку" Россельхозбанка, но не сам банк. Он также указывал, что пока расчеты можно производить через механизм, созданный с участием американского банка JPMorgan. В России заявляли, что переподключению Россельхозбанка нет альтернатив, а предлагаемые Гутерришем меры являются недостаточными. В Москве также подвергли критике Гутерриша за публикацию содержания письма.