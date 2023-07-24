24 июля, 13:21

Гутерриш предложил России вернуться к зерновой сделке на основе идей из его письма Путину

Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Генсек ООН ранее предлагал для продления сделки подключить к системе расчетов SWIFT "дочку" Россельхозбанка, но не сам банк

ООН, 24 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию вернуться к зерновой сделке на основе предложений, изложенных им в письме президенту РФ Владимиру Путину.

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"Я призываю РФ вернуться к выполнению черноморской инициативы в соответствии с моими последними предложениями", - сказал он, выступая на саммите продовольственных систем ООН в Риме.

В письме Путину от 11 июля генеральный секретарь ООН предлагал для продления зерновой сделки подключить к системе расчетов SWIFT "дочку" Россельхозбанка, но не сам банк. Он также указывал, что пока расчеты можно производить через механизм, созданный с участием американского банка JPMorgan. В России заявляли, что переподключению Россельхозбанка нет альтернатив, а предлагаемые Гутерришем меры являются недостаточными. В Москве также подвергли критике Гутерриша за публикацию содержания письма. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияГутерриш, Антониу
© Информационное агентство ТАСС
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