Выработка "Русгидро" в I полугодии снизилась на 1,1%

Этот показатель составил 71,7 млрд кВт∙ч

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Электростанции "Русгидро" с учетом Богучанской ГЭС (владеет совместно с "Русалом") в январе - июне 2023 года выработали 71,7 млрд кВт∙ч, что на 1,1% ниже показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в пресс-релизе компании.

При этом ГЭС и ГАЭС снизили производство в годовом выражении на 1,9%, до 55,8 млрд кВт∙ч.

По данным "Русгидро", отпуск тепла за отчетный период вырос на 2,1%, до 15,6 млрд кВт∙ч.

Производство электроэнергии на Дальнем Востоке выросло на 0,1%, до 9,1 млрд кВт∙ч, а отпуск тепла - 2,3%, до 12,5 млн Гкал, отметили в компании.

Стабильные производственные результаты группы "Русгидро" обусловлены диверсификацией выработки станций по бассейнам рек и эффективным планированием водно-энергетических режимов ГЭС компании, а также ростом электропотребления в ДФО, отметила компания. По прогнозу Гидрометцентра России, в третьем квартале приток воды в водохранилища Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока ожидается близким к норме, в водохранилища Волжско-Камского каскада ниже нормы, следует из пресс-релиза.

"Русгидро" объединяет более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Русгидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,4 ГВт.