Алиев сообщил, что Баку активно работает над проектом Зангезурского коридора

По словам президента Азербайджана, выполнено 70% работ

БАКУ, 24 июля. /ТАСС/. Азербайджан активно работает над проектом создания Зангезурского коридора, одновременно рассматривая возможности инвестиций в грузинские порты. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев в интервью китайскому телеканалу China Global Television Network.

"Мы очень активно работаем над Зангезурским коридором, который станет дополнительным маршрутом из Азербайджана в Турцию и Европу. Строительные работы на азербайджанской территории выполнены примерно на 70%", - сказал Алиев, текст интервью которого опубликован в понедельник на его официальном сайте.

По его словам, запуск Зангезурского коридора, наряду с функционированием железнодорожного маршрута Баку - Тбилиси - Карс, создаст дополнительные возможности для увеличения грузопотока. "В то же время перевозки через Азербайджан также будут проходить через морские порты Грузии, и в этой связи мы с большим интересом рассматриваем возможности некоторых инвестиций", - отметил глава государства.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан не хочет быть только транзитной страной, поэтому планирует создать по пути следования транспортных коридоров, проходящих через страну, много новых производств. "Мы хотим создать крупные промышленные зоны в Азербайджане и фактически движемся в этом направлении", - добавил он.

По мнению Алиева, это может быть привлекательным и для китайских компаний, которые смогут наладить производство в свободной экономической зоне в Аляте близ Баку, которая была сдана в эксплуатацию в июне и уже функционирует.