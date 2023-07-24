В России к 1 сентября 2024 года сформируют опорную сеть дорог

В сеть будут входить автомобильные дороги федерального значения, а также региональные и межмуниципальные

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, создающий правовую основу для формирования в России к 1 сентября 2024 года опорной сети автомобильных дорог. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ вносит изменения в закон о дорожной деятельности и дополняет представленную в нем классификацию автодорог пунктом, предусматривающим создание опорной сети дорог, обеспечивающих бесперебойную транспортную связанность и единство экономического пространства России.

В опорную сеть будут входить автомобильные дороги федерального значения, а также региональные и межмуниципальные, соответствующие установленным правительством РФ критериям. Как ранее сообщал глава Росавтодора Роман Новиков, ведомство уже включило в опорную сеть дороги общей протяженностью 136 тыс. км. Из них 64 тыс. км - это федеральные трассы и 72 тыс. км - региональные.

Закон принят в рамках реализации утвержденной в 2021 году транспортной стратегии РФ до 2030 года. В ней, в частности, предусматривается создание Единой опорной транспортной сети России, частью которой и станет опорная сеть автодорог. Помимо нее, Единая транспортная сеть будет включать в себя опорные сети аэродромов, железных дорог, внутренних водных путей, морских портов и опорную логистическую инфраструктуру.