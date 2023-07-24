В Подмосковье с 1 сентября запустят цифровой двойник леса

Все запросы от лесопользователей, органов власти и граждан будут рассматривать в государственной информационной системе лесного комплекса

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Государственная информационная система лесного комплекса (ФГИС ЛК) и электронный лесной реестр начнут работать с 1 сентября в Московской, Архангельской и Ульяновской областях, по всей стране - с первого квартала 2024 года. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Рослесхоза.

"Принятый закон позволяет нам не только запустить ФГИС ЛК на год раньше намеченного срока, но и начать ведение государственного лесного реестра по новым правилам - в электронном виде. Система заработает в пилотном режиме с 1 сентября в трех регионах - Архангельской, Московской и Ульяновской областях. Региональные лесные ведомства сейчас переносят отраслевые данные во ФГИС ЛК, систематизируют их, и уже с 1 сентября все запросы от лесопользователей, органов власти и граждан будут рассматривать там. Это важный шаг в цифровизации лесного хозяйства. Вся информация о лесах России будет оцифрована и доступна в электронном виде", - сказал глава Рослесхоза Иван Советников, чьи слова приводятся в сообщении.

Закон, подписанный президентом, предусматривает внедрение цифрового двойника леса (ФГИС ЛК) по всей стране с первого квартала 2024 года, государственный лесной реестр будет вестись в электронном виде, а сроки рассмотрения отраслевых документов будут сокращены, что позволит лесопользователям быстрее приступать к реализации своих проектов.

"Переход на электронный государственный лесной реестр будет поэтапным: в сентябре в новом виде вести реестр будут три субъекта, в октябре к ним присоединятся еще 10, в ноябре - 20, в декабре - 30, а в первом квартале 2024 года - крупные лесные регионы. Проведение экспертизы проекта освоения лесов будет сокращено с 30 до 15 дней, а рассмотрение проектов лесовосстановления - с 15 до 5 дней", - уточнили в ведомстве.