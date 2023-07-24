Часть штрафов за проезд по платным трассам без оплаты будут перечислять регионам

Все собранные штрафы ранее поступали в федеральный бюджет

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому часть средств от штрафов, взимаемых за проезд по платным трассам без внесения оплаты, будет перечисляться в региональные и местные бюджеты. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь контролировать оплату проезда по таким дорогам будут федеральные, региональные и муниципальные ведомства. Это позволит распределять суммы штрафов между бюджетами разных уровней.

Ранее на всех автомобильных дорогах указанный контроль осуществлялся Ространснадзором, а все собранные штрафы поступали в федеральный бюджет.