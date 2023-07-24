Bloomberg: Германия планирует инвестировать €20 млрд в производство полупроводников

По данным агентства, правительство уже одобрило инвестиции в размере €10 млрд на строительство нового завода американского производителя процессоров Intel Corp. в Магдебурге

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Правительство Германии планирует инвестировать €20 млрд в производство полупроводников в стране, чтобы "стимулировать развитие технологий и обеспечить поставки критически важных компонентов в условиях растущей геополитической напряженности". Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.

Взятые из государственного внебюджетного Фонда климата и трансформации (Climate and Transformation Fund, CIF) средства "предоставят германским и иностранным компаниям к 2027 году", информирует агентство со ссылкой на источники. Изначально CIF создавался для борьбы с углеродными выбросами в экономике, однако позднее было принято решение перенаправлять его средства и на другие цели, чтобы сократить расходы федерального бюджета, как поясняет агентство.

По его данным, правительство уже одобрило инвестиции в размере €10 млрд на строительство нового завода американского производителя процессоров Intel Corp. в Магдебурге. Сейчас власти согласовывают субсидии в размере €7 млрд на расширение деятельности тайваньской компании по производству полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company и германского производителя микросхем Infineon Technologies AG.

Таким образом, отмечает Bloomberg, еще как минимум €3 млрд уйдут на другие проекты, например, американской компании GlobalFoundries Inc. или германского поставщика Robert Bosch GmbH. Часть средств в размере €750 млн может быть направлена на строительство совместного предприятия по производству микросхем в федеральной земле Саар германского автомобильного концерна ZF Friedrichshafen AG и американского производителя микросхем Wolfspeed Inc.

Сумма субсидий Германии (около $22 млрд) превысила объемы инвестиций в производство микрочипов в Японии ($14 млрд) и Индии ($10 млрд), но все же отстает от размеров помощи, выделенной властями США ($50 млрд), указывает агентство. Расширение финансирования отрасли объясняется тем, что "Германия стремится к снижению зависимости от азиатских производителей микрочипов".

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз пока недостаточно снизил зависимость от стран Азии в сфере полупроводников, но рассчитывает выйти на первое место в мире по их производству. На это направлен и вступающий в силу осенью Европейский акт о производстве микрочипов, который предполагает увеличение финансирования производителей полупроводников.