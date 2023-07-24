Минтранс сообщил о росте стоимости авиабилетов в пределах инфляции

Замминистра транспорта Игорь Чалик отметил, что в России фиксируется снижение цены

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Рост стоимости авиабилетов в РФ находится в пределах инфляции. Об этом журналистам сообщил замминистра транспорта РФ Игорь Чалик, отвечая на вопрос о прогнозе роста стоимости авиабилетов в июле и в целом в 2023 году.

"Как вы знаете, существует две методики мониторинга - это, что называется, назад, когда по факту, и вперед. Вперед мы видим некое удорожание. Но практика показывает, что по факту удорожание, если и происходит, то в пределах инфляциях. <…> По факту получается, когда проходит время, цены снижаются, начинаются распродажи. Я повторю, по факту у нас снижение цены", - сказал он.

Как ранее сообщал Минтранс РФ, стоимость авиабилетов на внутренние рейсы в январе - мае этого года увеличилась на 6,2%, или на 420 рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством отмечал, что стоимость билетов за этот период выросла на 6,8%, в годовом выражении стоимости билетов в мае увеличилась на 14,7%.