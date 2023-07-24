Средства из ФНБ на выкуп самолетов из лизинга предоставят авиакомпаниям до сентября

Газета "Коммерсантъ" ранее сообщила, что минимум пять российских авиакомпаний получили разрешения на страховое урегулирование с западными владельцами самолетов

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российские авиакомпании должны получить средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на выкуп зарубежных самолетов из лизинга до сентября. Об этом журналистам сообщил замминистра транспорта РФ Игорь Чалик.

"Сложно говорить, когда [авиакомпании получат средства на выкуп из ФНБ]. Но у нас задача в любом случае до конца сентября эту программу завершить, исполнить, скажем так", - отметил Чалик.

Ранее газета "Коммерсантъ" написала, что минимум пять российских авиакомпаний получили разрешения на страховое урегулирование с западными владельцами самолетов. Речь может идти примерно о 80-90 самолетах. Но при этом на закрытие сделок осталось менее трех месяцев, поскольку у большинства компаний сроки полученных от регуляторов ЕС разрешений истекают до 30 сентября. Всего на страховое урегулирование предусмотрено 300 млрд рублей из ФНБ.

"Аэрофлот" уже выкупил 18 самолетов из финансового лизинга и сейчас ведет переговоры о страховом урегулировании еще 47. По данным "Коммерсанта", условия сделок согласовали "или крайне близки к этому" также S7, "Уральские авиалинии", "Руслайн" и iFly.