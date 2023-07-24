В Егорьевске кондитерская фабрика получила участок за один рубль для запуска предприятия

На участке площадью более 5,9 га в рамках первого этапа компания планирует построить производственно-складской комплекс площадью 17 тыс. кв. м

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Компания "Победа вкуса" получила земельный участок по программе развития импортозамещения "Земля за 1 рубль" в Егорьевске под строительство производственно-складского комплекса для выпуска кондитерских изделий. Об этом в понедельник сообщила зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

"Компания инвестирует в проект более 500 млн рублей. Запуск производства запланирован на 2026 год. Для жителей региона будет создано около 100 рабочих мест. Плановая мощность производства кондитерских изделий составит 19 тыс. тонн ежегодно", - сказала Зиновьева.

В пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона рассказали, что компания "Победа вкуса" получила в аренду участок по программе импортозамещения "Земля за 1 рубль".

"На предоставленном земельном участке площадью более 5,9 га в рамках первого этапа компания планирует построить производственно-складской комплекс площадью 17 тыс. кв. м. Здесь будут установлены линии по производству шоколадных изделий и упаковочный комплекс к ним. "Победа вкуса" планирует производить продукцию, аналогичную той, которую в настоящее время выпускает кондитерская фабрика "Победа", - привели в пресс-службе слова министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой.

В министерстве региона рассказали, что подать заявку на получение земельного участка в аренду без торгов сроком на три года по ставке 1 рубль в год могут индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые готовы создавать и развивать импортозамещающие производства в Подмосковье. Заявку на подбор участка можно подать на инвестиционном портале Московской области.