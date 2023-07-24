"Фортум" могут переименовать в "Форвард энерго"

В компании уточнили, что изменение никак не отразится на ее деятельности компании и с "отдельными вопросами регулирования в области использования интеллектуальной собственности"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Совет директоров генерирующей компании "Фортум" созывает внеочередное собрание акционеров для внесения изменений в устав компании в связи с ее переименованием в "Форвард энерго". Об этом говорится в сообщении компании.

"Изменение никак не отразится на деятельности компании и связано с отдельными вопросами регулирования в области использования интеллектуальной собственности", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что "Фортум" созывает внеочередное собрание акционеров 22 августа 2023 года, в повестке - утверждение устава в новой редакции.

В апреле президент России Владимир Путин подписал указ о введении временного управления активами лиц из недружественных стран в ответ на изъятие или ограничение прав на российское имущество за рубежом. Первыми под новое регулирование попали иностранные доли в российских "Юнипро" и "Фортум". Согласно документу, 83,73% акций "Юнипро", принадлежащих германскому концерну Uniper, и 98,23% акций "Фортума", которыми владеет финская группа Fortum, передаются Росимущемству во временное управление.

В Росимуществе отмечали, что указ президента о введении внешнего управления в отношении акций "Юнипро" и "Фортума" не касается прав собственности и не лишает владельцев их активов.

Позднее советы директоров "Юнипро" и "Фортума" по требованию Росимущества переизбрали генеральных директоров энергокомпаний. Новым гендиректором "Фортума" стал Вячеслав Кожевников.

О компании

Российский дивизион финской группы Fortum включает в себя российскую "Фортум" (94,88%), а также ТГК-1 (29,45%). Компания осуществляет деятельность по производству и сбыту электрической и тепловой энергии. В ее состав входят семь тепловых электростанций на Урале и в Западной Сибири, ветряная электростанция в Ульяновской области и три солнечные - в Оренбургской области и в Республике Башкортостан. В целом общий объем портфеля "Фортума" и совместных предприятий в сфере ВИЭ-генерации (возобновляемые источники энергии - прим. ТАСС) составляет 3,4 ГВт.