Власти Москвы обсудят с участниками форума "Россия - Африка" новые пути сотрудничества

Деловые мероприятия пройдут в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Обмен опытом в области урбанистики между столичными властями и участниками второго экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка" состоится на деловых мероприятиях в Санкт-Петербурге 27-28 июля. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы (ДВМС).

"ДВМС проведет ряд деловых мероприятий. Взаимодействию городов и развитию диалога между столицами государств будет посвящена деловая сессия "Международное межрегиональное сотрудничество. Экономика возможностей". Ее основная цель - обмен знаниями и опытом в области создания умных городов, урбанистики, модернизации транспортной инфраструктуры, развития туризма для повышения темпов экономического роста и стабильности, а также улучшения качества жизни городов и мегаполисов", - говорится в сообщении.

Кроме того, деловая сессия состоится 26 июля в "Лотте отеле" Санкт-Петербурга. Модератором сессии выступит министр правительства Москвы, руководитель ДВМС Сергей Черемин, который поделится с участниками опытом российской столицы в различных аспектах развития мегаполиса и управлении городской средой, таких как строительство современной транспортной инфраструктуры, внедрение цифровых и зеленых технологий, создание комфортной городской среды.

"В рамках деловой сессии выступят иностранные эксперты различных стран африканского континента, среди них - Томас Мксолиси Каунда, мэр городского округа Этеквини, город Дурбан (ЮАР); Сизакеле Нкоси-Малобане, координатор комитетов Африканского национального конгресса (ЮАР); Тафадзве Мугути, уполномоченный администрации президента Республики Зимбабве по вопросам развития провинции Хараре; Амос Марава, постоянный секретарь канцелярии президента Республики Зимбабве; Эрнест Нийокинди, директор департамента двусторонних отношений Министерства иностранных дел и сотрудничества в целях развития Республики Бурунди и другие. Главы российских городов, среди которых Красноярск, Нижний Новгород, Северодвинск, Краснодар и другие, расскажут о своем потенциале развития сотрудничества со странами Африки. В деловой сессии также примут участие представители российских и африканских деловых кругов", - добавили в пресс-службе.

Там также отметили, что департамент принял активное участие в формировании деловой программы панельной дискуссии "Россия - Африка: Инфраструктурное развитие, инновации и комфортная городская среда", которая состоится 27 июля. "Участники обсудят современные вызовы и потребности в инфраструктурном развитии городов, особое внимание будет уделено вопросам устойчивого развития. На панельной дискуссии эксперты из России и Африки представят лучшие практики в области модернизации и улучшения инфраструктуры, внедрения инновационных подходов и технологий, а также обсудят комплекс мер для создания благоприятной деловой среды и привлечения иностранных инвестиций", - заключили в пресс-службе ДВМС.

О форуме

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Мероприятие, как и в предыдущий раз, пройдет под девизом "За мир, безопасность и развитие". Организатором выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума.