Собянин: объем промышленного производства в Москве за пять месяцев увеличился на 9,4%

Мэр столицы отметил, что компании активно увеличивают долю отечественного оборудования и сырья

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Объем промышленного производства в российской столице в январе-мае увеличился на 9,4%. Об этом сообщил в понедельник в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Обрабатывающие предприятия Москвы за пять месяцев увеличили выпуск продукции на 11,1%. Они обеспечивают город самыми необходимыми товарами: продуктами питания, одеждой, лекарствами, а также поставляют стройматериалы и химическую продукцию. <…> В целом объем промышленного производства в Москве за пять месяцев увеличился на 9,4%", - написал мэр.

Так, с января производство одежды выросло на 36,6%, обуви - на 30%, пищевых продуктов - на 23,6%.

"Компании активно увеличивают долю отечественного оборудования и сырья. Мы помогаем в этом. Сегодня городские программы поддержки включают больше 20 мер и набор антикризисных инструментов", - добавил Собянин.

67 столичных предприятий имеют статус промышленного комплекса. Это дает возможность получать налоговые льготы и развивать производство, отметил мэр.

"Сейчас в сфере легкой промышленности работают больше 250 предприятий, на которых трудятся около 10 тыс. человек. Производством продуктов питания в городе занимаются больше 250 компаний, на которых задействованы свыше 60 тыс. человек", - заключил Собянин.