СМИ: Украина экспортирует 60% своего зерна по суше через страны ЕС

Затем зерно грузится в портах на территории стран сообщества, сообщило издание Handelsblatt

БЕРЛИН, 24 июля. /ТАСС/. Украина больше половины своего зерна экспортирует сначала наземными маршрутами по странам Европейского союза, затем оно грузится в портах на территории стран сообщества. Об этом сообщила в понедельник на своем сайте газета Handelsblatt со ссылкой на неназванного представителя ЕС.

"По данным ЕС, только 40% украинского зерна экспортируется через собственные порты [Украины] на Черном море. 60% доставляются в Евросоюз по суше и затем вывозятся через порты Балтийского и Адриатического морей, а также другие порты на Черном море, к примеру города Констанца в Румынии", - говорится в материале.

Какой-либо более точной статистики в статье не приводится.

17 июля прекратила действие зерновая сделка. Россия, несколько раз продлевавшая заключенное в июле 2022 года соглашение о черноморском коридоре для судов с украинским зерном, напомнила, что касающаяся РФ часть сделки - снятие препятствий для агроэкспорта - так и не была выполнена. Москва обращала внимание и на то, что, хотя договоренности были призваны направить продовольствие в беднейшие страны, основная часть зерна с Украины ушла в развитые страны Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия готова вернуться к сделке, но лишь когда касающаяся Москвы часть будет выполнена.