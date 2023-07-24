Председателем совета директоров РЖД избрали первого вице-премьера Андрея Белоусова

В компании добавили, что председателем комитета по стратегическому планированию по итогам совета директоров избрали главу МЭР Максима Решетникова, а комитета по цифровой трансформации и инновационному развитию совета директоров холдинга - вице-премьера Дмитрия Чернышенко

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов вновь избран председателем совета директоров РЖД на новый корпоративный год, сообщили журналистам в пресс-службе холдинга.

"Совет директоров избрал первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Андрея Белоусова председателем совета директоров ОАО "РЖД" на новый корпоративный год, утвердил составы комитетов совета директоров ОАО "РЖД" и их председателей", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что председателем комитета по стратегическому планированию по итогам совета директоров был избран министр экономического развития РФ Максим Решетников. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко был назначен председателем комитета по цифровой трансформации и инновационному развитию совета директоров РЖД.

Председателем комитета по аудиту и рискам стал независимый директор, председатель попечительского совета государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, независимый член совета директоров Сергей Степашин. Председателем комитета по кадрам и вознаграждениям избран независимый директор, ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации" Алексей Комиссаров.

В заседании совета директоров холдинга приняли личное участие генеральный директор - председатель правления РЖД Олег Белозеров, ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования РАНХиГС Алексей Комиссаров, министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников, министр транспорта Российской Федерации Виталий Савельев, председатель попечительского совета государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, независимый член совета директоров Сергей Степашин.