В Италии призвали Россию продлить зерновую сделку

В Риме надеются, что Москва "изменит свое решение"

РИМ, 24 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел и международного сотрудничества, вице-премьер Италии Антонио Таяни выразил надежду на поиск согласия, чтобы продлить зерновую сделку.

"Мы надеемся на поиск согласия [по зерновой сделке], чтобы найти решение проблем странам, которые не вовлечены напрямую в [украинский] конфликт", - сказал он в понедельник, открывая в римской штаб-квартире Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) саммит ООН по продовольственным системам.

Со своей стороны в приветственной речи перед делегациями из 160 стран премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала Россию "изменить свое решение" и продлить сделку о вывозе зерна из украинских портов. Она назвала ее очень важной в нынешней ситуации, когда многие уязвимые страны оказались в тяжелый ситуации после нарушенных пандемией цепочек поставок, а также роста инфляции в условиях удорожания энергетических ресурсов.

Российскую делегацию на саммите возглавляет заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, который участвовал в переговорах о продлении зерновой сделки и отвечает за вопросы продовольственной безопасности.

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля. Россия, несколько раз продлевавшая заключенное в июле 2022 года соглашение о черноморском коридоре для судов с украинским зерном, напомнила, что касающаяся РФ часть сделки - снятие препятствий для агроэкспорта - так и не была выполнена. Москва обращала внимание и на то, что, хотя договоренности были призваны направить продовольствие в беднейшие страны, основная часть зерна с Украины ушла в развитые страны Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия готова вернуться к сделке, но лишь когда касающаяся Москвы часть будет выполнена.