Москва возглавила рейтинг РЦК по итогам нацпроекта "Производительность труда"

За первое полугодие 2023 года 38 предприятий, завершивших первый совместный этап с экспертами РЦК Москвы, демонстрируют увеличение производительности в среднем на 59%

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Столица заняла первое место в рейтинге региональных центров компетенций (РЦК) по результатам реализации национального проекта "Производительность труда". Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Москвы.

"Федеральный центр компетенций каждые полгода проводит оценку региональных центров компетенций, ответственных за реализацию нацпроекта "Производительность труда". В рейтинге, который составляется с 2020 года, участвуют региональные центры, проработавшие не менее 10 месяцев. В Москве нацпроект стартовал с 2022 года, поэтому столичный РЦК принял участие в рейтинге впервые и сразу же набрал самый большой балл - 8,98 из 10", - говорится в сообщении.

Рейтинг рассчитывается по восьми показателям, в числе которых укомплектованность штата, выполнение планов по вовлечению предприятий, обучению их сотрудников и подготовке инструкторов. Кроме того, оценивается выполнение графика по количеству завершенных проектов, а также уровень удовлетворенности предприятий работой РЦК и освещение лучших практик в интернете.

"С помощью инструментов бережливого производства эксперты РЦК Москвы помогают столичным предприятиям анализировать внутренние процессы, выявлять потери и устранять их. В результате компании получают возможность вскрыть внутренние резервы и высвободить средства, которые могут направить, например, на обновление оборудования или расширение производственных площадей. Так, за первое полугодие 2023 года 38 предприятий, завершивших первый совместный этап с экспертами РЦК Москвы, демонстрируют увеличение производительности в среднем на 59%, сокращение времени протекания процесса на 42%, незавершенного производства - на 34%. Кроме того, за первые шесть месяцев 2023 года в нацпроект вступили еще 39 компаний, которые повысят эффективность работы до конца года", - сказала руководитель ДЭПР Мария Багреева, чьи слова приводит пресс-служба.

После завершения совместного этапа работы с экспертами проекта компании вступают в фазу самостоятельного распространения методики бережливого производства на все остальные участки производств. Ожидается, что в течение ближайших трех лет ежегодный прирост производительности компаний составит не менее 5% в год.

"Более 150 московских компаний подписали соглашения с городом для получения мер господдержки. Основной пул компаний относится к производственной сфере, но также присутствуют предприятия других отраслевых групп, среди которых пищевая промышленность, производство медицинских изделий и оборудования, машиностроение, радиоэлектроника, транспорт, строительство, торговля и другие", - добавили в пресс-службе департамента.

Надежный партнер Федерации

Национальный проект "Производительность труда" - мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат.

"Москва всегда была передовым регионом, и лидерство в нашем рейтинге еще раз это подтверждает: всего за полтора года столичный РЦК показал свою вовлеченность в нацпроект, профессионализм экспертов, индивидуальный подход к предприятиям и, конечно, слаженность в своих процессах. Мы оцениваем Москву как надежного партнера и продолжим совместно реализовывать масштабные проекты столицы", - подчеркнула заместитель гендиректора Федерального центра компетенций Светлана Горчакова.

Данный нацпроект реализуется в Москве с начала 2022 года, до конца 2024 года в нем сможет принять участие 441 предприятие. Реализацией проекта в столице занимается Региональный центр компетенций Москвы (АНО "Мосстратегия"), подведомственный департаменту экономической политики и развития города. Заявки на участие принимаются на сайте оператора национального проекта в России с обязательным указанием региона - город Москва. Эту и другую информацию о реализации нацпроекта "Производительность труда" можно узнать на специальных мероприятиях, которые пройдут с 1 августа по 10 сентября в рамках Московского урбанистического форума - 2023.

Как резюмировали в пресс-службе, в Москве существуют десятки мер поддержки для разных предприятий, деятельность которых оказывает влияние на экономическую стабильность города. Среди них субсидии, льготные кредиты, офсетные контракты, а также различные проекты по обучению предпринимателей и персонала, предоставлению торговых площадей и презентации московского бизнеса на международном уровне. "Москва активно развивает промышленность, заботится о создании равных для всех условий ведения бизнеса, оказывает поддержку инновационным, перспективным, важным для столицы отраслям и бизнес-проектам", - заключили в департаменте.