"Транснефть" и "Казмунайгаз" обсудили сотрудничество в области транзита нефти

Участники встречи отметили геополитическую значимость КТК для обеспечения безопасной транспортировки казахстанского сырья на экспорт

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Руководство "Транснефти" и казахстанского "Казмунайгаза" провели рабочую встречу, на которую обсудили сотрудничество в области транзита нефти по системе российской компании и направления деятельности в рамках Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом говорится в сообщении "Транснефти".

Встреча прошла 24 июля. Со стороны "Транснефти" в ней приняли участие президент компании Николай Токарев, а также вице-президенты Владимир Каланда и Сергей Андронов, сообщил ТАСС официальный представитель компании Игорь Демин. "Казмунайгаз" в ходе рабочей встречи был представлен председателем правления Магзумом Мирзагалиевым и заместителем председателя правления по транспортировке нефти Булатом Закировым.

"В ходе встречи были рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества в области транзита нефти по системе ПАО "Транснефть", текущее взаимодействие и перспективные направления деятельности российского и казахстанского правительственных акционеров в рамках Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Участники встречи отметили геополитическую значимость КТК для обеспечения безопасной транспортировки казахстанского сырья на экспорт", - сказано в сообщении "Транснефти".

Компании обозначили важность многолетнего стратегического сотрудничества и продолжения всестороннего взаимодействия в области транспортировки энергоресурсов. Мирзагалиев подчеркнул важность имеющихся договоренностей в части поставок казахстанских энергоресурсов по нефтепроводу "Дружба", отмечается в сообщении "Казмунайгаза".

Глава казахстанской компании в Москве также провел встречу с главным исполнительным директором "Лукойла" Вадимом Воробьевым. "Стороны обсудили сотрудничество в рамках совместных проектов, в частности, "Аль-Фараби" и "Каламкас-море/Хазар", а также отметили эффективность двустороннего взаимодействия в данном направлении", - подчеркивается в сообщении "Казмунайгаза".