Пользователи сообщали о проблемах с оплатой заказов в "Яндекс еде" и "Маркет деливери"

Позже проблема была устранена

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Пользователи сервисов доставки "Яндекс еда" и "Маркет деливери" в Москве сообщают о сложностях с оплатой заказов. В приложениях сервисов указывается, что идет работа над устранением проблем.

"Оплата заказов может работать с перебоями. Уже чиним!" - говорится в сообщении в приложении "Яндекс еды". Аналогичное сообщение приводит и "Маркет деливери".

Позже ТАСС сообщили в пресс-службе сервисов, что устранили проблему.

"Некоторые пользователи могли столкнуться со сложностями при совершении заказа, мы уже исправили эту проблему. Все списанные средства уже вернулись пользователям, сервисы работают штатно. Мы приносим извинения за вызванные неудобства", - сказали в пресс-службе.

В новость были внесены изменения (18:53 мск) - добавлена информация об устранении проблемы.