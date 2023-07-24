ВЭС Херсонской области, принадлежавшие украинским фирмам, перешли в госсобственность

Врио губернатора области Владимир Сальдо отметил, что регион получает достаточно электроэнергии, дефицита нет

ГЕНИЧЕСК, 24 июля. /ТАСС/. Ветряные электростанции (ВЭС) Херсонской области, принадлежавшие украинским компаниям, перешли в собственность государства. Об этом сообщил ТАСС в понедельник врио губернатора области Владимир Сальдо.

"Все бывшее имущество украинских юридических лиц в Херсонской области, в том числе ветроэлектростанции, сейчас является собственностью государства", - сказал Сальдо, отвечая на вопрос о возможности проведения национализации ветрогенераторов и солнечных электростанций и в какие сроки.

Он отметил, что Херсонская область получает достаточно электроэнергии, дефицита нет. "Электрическая мощность, потребляемая левобережной частью Херсонской области, составляет около 160 мегаватт. Все ветровые электростанции региона могут дать 70-80 мегаватт, то есть около половины необходимой мощности. Однако это не значит, что ВЭС должны простаивать. Вырабатываемая ими электроэнергия должна поставляться в единую энергосистему страны", - отметил Сальдо.

Сальдо ранее сообщал, что "Россети" провели полную инвентаризацию ветряных генераторов в Херсонской области и в случае необходимости мощности по выработке электроэнергии будут увеличивать.