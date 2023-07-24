В Минэнерго назвали ограничение свободной торговли Западом катализатором энергокризиса

По словам первого замглавы ведомства Павла Сорокина, Россия в настоящий момент занимается стабилизацией мирового рынка нефти, обеспечивает его капвложениями и предложением энергоресурсов

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Незаконное ограничение свободной торговли со стороны стран Запада стало катализатором нынешнего этапа энергетического кризиса. Об этом заявил первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин на министерской встрече стран G20 в Индии.

"Считаем неприемлемыми, безответственными и лицемерными попытки ряда западных стран сузить круг причин избыточной волатильности на энергорынках и климатических проблем, при этом не обращая внимания на реальные проблемы, а также игнорируя тот факт, что западные ограничения на свободную торговлю являются настоящим катализатором нынешнего этапа энергетического кризиса", - сказал он.

По словам Сорокина, Россия в настоящий момент занимается стабилизацией мирового рынка нефти, обеспечивает его капвложениями и предложением энергоресурсов. "Несмотря на существующие вызовы и незаконное давление, Россия продолжает играть стабилизирующую роль не только наращиванием поставок в адрес дружественных стран, но и выступая ответственным участником рынка, обеспечивая капиталовложения, достаточные для того, чтобы обеспечить растущий мировой спрос", - отметил он.

Сорокин добавил, что устойчивый прогресс в отсутствие реалистичной оценки ошибок прошлой энергетической политики и планов на будущее невозможен.

"Многолетнее недоинвестирование в нефтегазовый сектор, влияние пандемии коронавируса, несбалансированная энерго-климатическая политика ряда ведущих экономик, проинфляционная монетарная политика во многих развитых странах, а также противоправные односторонние ограничения стали основными причинами текущего энергетического кризиса, и которые должны быть устранены, чтобы на самом деле достичь климатических целей и надежно обеспечить мир энергией", - подчеркнул он.

По словам Сорокина, страны Запада в вопросах энергетики руководствуются только своими интересами, а не с интересами всего человечества. "К сожалению, негибкая линия ряда западных стран показывает, что они не руководствуются высшими интересами человечества. Мы благодарим за поддержку те страны, которые придерживаются объективного взгляда на происходящее, и уверены, что наша общая цель может быть достигнута путем консенсуса признания реальных проблем", - сказал он.

По его словам, предлагаемая ими идея достижения климатической нейтральности не является справедливой, так как западные страны более 100 последних лет были наибольшими производителями выбросов, а теперь навешали ярлыки на различные источники энергоресурсов и указали пути решения всем остальным.

В действительно же идея климатической нейтральности должна заключаться в достижении фактической углеродной нейтральности и снижении выбросов наиболее эффективным способом, к чему нужно идти всеми доступными способами, "что позволит обеспечить благополучие не избранного меньшинства, а 8 млрд людей на нашей планете", добавил Сорокин.