Квоты на вылов рыбы теперь будут распределяться с помощью онлайн-аукционов

Подписанным президентом законом также предлагается уточнить правила вылова анадромных видов рыб

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому распределение квот на вылов водных биоресурсов будет проводиться в электронном формате в виде аукциона. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законопроектом, в частности, предлагается уточнить правила вылова анадромных видов рыб - выходящих для икрометания из морей в реки. Перечень таких рыб определит Росрыболовство во внутренних водах и в территориальном море РФ.

Документ предусматривает перевод аукционов по распределению долей квот вылова водных биоресурсов, по заключению договоров пользования водными биоресурсами в электронный формат. Также устанавливается прядок организации и проведения аукционов в электронной форме по продаже права на заключение такого договора. В свою очередь форму договора на пользование рыболовным участком установит правительство РФ.

Помимо этого, законом закрепляется, что для получения доступа к добыче рыб предприятия, индивидуальные предприниматели, организаторы любительской рыбалки должны участвовать в социально-экономическом развитии региона. Участие будет регламентироваться руководством соответствующего субъекта. В числе обязательств - искусственное воспроизводство рыбы, выполнение соглашении об участии в развитии региона, а также производственный контроль в границах участка, то есть борьба с браконьерством. Проект соглашения об участии в развитии региона установит правительство России.

Закон также уточняет требования к договору пользования рыболовным участком. Срок заключения договора составит 20 лет, ранее они заключались на 10-25 лет.

Документ вступит в силу 1 сентября 2024 года.