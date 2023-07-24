24 июля, 15:14,
обновлено 24 июля, 15:53
Расследование утечек газа из "Северных потоков"

Диверсии на "Северных потоках" вывели вопрос безопасности на энергообъектах на первый план

Первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин отметил, что Европейский союз до сих пор не завершил расследование диверсий

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Европейский союз до сих пор не завершил расследование диверсий на "Северных потоках", поэтому на передний план сейчас вышли вопросы защиты энергетической инфраструктуры. Об этом заявил первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин на министерской встрече стран G20 в Индии.

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"Вопросы энергетической безопасности и защиты инфраструктуры, особенно после умышленной безнаказанной диверсии против магистральных газопроводов "Северный поток", которые находятся на территории Евросоюза, и пока еще не расследованы, вновь вышли на передний план", - сказал он.

27 сентября прошлого года компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на маршрутах залегания трубопроводов. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов. 

Теги:
РоссияРасследование утечек газа из "Северных потоков"
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