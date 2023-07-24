Доходы бюджета Волгоградской области за полгода выросли на 9,1%

По словам губернатора Андрея Бочарова, социально-экономическое положение региона стабильное и прогнозируемое

ВОЛГОГРАД, 24 июля. /ТАСС/. Доходы бюджета Волгоградской области за первое полугодие 2023 года выросли почти до 90 млрд рублей, это на 9,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

"Доходы консолидированного бюджета Волгоградской области по итогам шести месяцев текущего года составили 89,9 млрд рублей, что на 9,1% больше аналогичного периода 2022 года. В том числе налоговые и неналоговые доходы превысили 64,4 млрд рублей - на 10,9% больше аналогичного периода прошлого года. Исполнение по налогу на прибыль составило 113,5% от показателей шести месяцев прошлого года", - цитирует Бочарова пресс-служба.

Такие данные глава региона привел на оперативном совещании по вопросам достижения основных целевых макроэкономических показателей Волгоградской областью. Бочаров отметил, что по итогам первых шести месяцев социально-экономическое положение региона стабильное и прогнозируемое. Макроэкономические показатели показывают прирост объемов и индекса производства в сельском хозяйстве, строительстве, промышленности, водоснабжении и водоотведении, розничной торговле, общественном питании. По итогам первого квартала объемы инвестиций в сравнении с аналогичным периодом 2022 года практически удвоились.