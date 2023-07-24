В России ужесточаются требования к маркировке товаров знаками "био" и "эко"

Согласно подписанному президентом закону, эти обозначения с 1 сентября 2024 года будут наносить только на сертифицированную органическую продукцию

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому обозначения "эко" и "био" с 1 сентября 2024 года будут наносить только на сертифицированную органическую продукцию. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ вносит изменения в закон об органической продукции и дополняет перечень обозначений, которыми разрешено маркировать такую продукцию, словами "биодинамический", "биологический", "экологический", "экологически чистый", "зеленый", обозначениями "эко" и "био", а также сходными по значению словами и сокращениями. Ранее список таких обозначений состоял только из слова "органический" и его производных.

В статье закона, регламентирующей правила маркировки, при этом указано, что производители имеют право размещать соответствующую маркировку на своих товарах только при наличии подтверждающего сертификата о соответствии технологии их выпуска стандартам, действующим в сфере производства органической продукции.

Таким образом, промаркировать товары обозначениями, добавленными в перечень, можно будет только в том случае, если они действительно являются органическими.

Оговариваются также случаи, в которых маркированные такими знаками товары могут не соответствовать указанным требованиям. Речь идет об использовании слова "зеленый" для обозначения цвета и степени созревания продукции, словосочетания "зеленый эталон" для маркировки сельскохозяйственного сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками, а также об употреблении обозначения "био" в случаях, разрешенных техническими регламентами производства.

Закон вступит в силу 1 сентября 2024 года. Оборот продукции, маркированной указанными в нем обозначениями без соответствия требованиям производства органической продукции и выпущенной в обращение до дня вступления документа в силу, допускается до истечения срока ее годности.