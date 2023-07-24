В Киеве рассчитывают нарастить использование европейской инфраструктуры для экспорта зерна

Глава Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев считает, что Киев должен активнее использовать и порты Дуная

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Украинские аграрии могли бы активнее использовать европейскую железнодорожную инфраструктуру и автомобильные перевозки для наращивания экспорта продукции. Об этом заявил глава Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев.

"Мы можем экспортировать зерно через инфраструктуру Европы с помощью железной дороги и автоперевозок. На сегодня мы можем экспортировать около 3,5 млн тонн в месяц. И в ближайшее время с улучшением экспорт составит 4,5 млн тонн ежемесячно", - сказал он на видео, размещенном на сайте ассоциации.

Горбачев добавил, что Украина должна активнее использовать и порты Дуная. По его словам, в настоящий момент этим путем экспортируют 2 млн тонн зерновых и масличных культур, но уже в следующем месяце ожидается увеличение до 3 млн тонн, а в планах рост до 4,5 млн тонн в месяц. При этом Горбачев признал, что перед аграриями остро стоит вопрос удешевления логистики. До февраля прошлого года Украина ежемесячно отгружала 7 млн тонн зерновых только через черноморские порты, пока эти параметры не достигнуты.

17 июля прекратила действие зерновая сделка. Россия, несколько раз продлевавшая заключенное в июле 2022 года соглашение о черноморском коридоре для судов с украинским зерном, напомнила, что касающаяся РФ часть сделки - снятие препятствий для агроэкспорта - так и не была выполнена. Москва обращала внимание и на то, что, хотя договоренности были призваны направить продовольствие в беднейшие страны, основная часть зерна с Украины ушла в развитые страны Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия готова вернуться к сделке, но лишь когда касающаяся Москвы часть будет выполнена.

Власти Украины ранее неоднократно заявляли, что рассчитывают на продление зерновой сделки, называя "желаемые сроки" порядка года и предлагая включить в нее другие черноморские порты. Между тем, по данным газеты Handelsblatt, в ЕС подсчитали, что Украина больше половины своего зерна экспортирует сначала наземными маршрутами по странам Евросоюза, затем оно грузится в портах на территории стран сообщества.

При этом власти Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии добились от Еврокомиссии решения о запрете на импорт украинского зерна в эти страны, поскольку все их хранилища были заполнены, а цены на зерновые продукты на их рынках обвалились. Сейчас там разрешен только транзит украинского зерна в другие страны ЕС или на внешние рынки. 19 июля эти пять стран согласовали общую декларацию о продлении после 15 сентября запрета на ввоз зерна с Украины с сохранением транзита.