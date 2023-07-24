Госдума может осенью вернуться к вопросу страхования средств на инвестсчетах

Подобный законопроект ранее был отклонен палатой

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Депутаты могут представить новую редакцию законопроекта о страховании средств граждан, размещенных на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) уже осенью. Ранее подобный законопроект был отклонен Госдумой. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе пресс-конференции в ТАСС.

"Я был одним из инициаторов этой нормы, к сожалению, она не находила поддержку, прежде всего в правительстве. Но самое интересное, что сейчас пошли сигналы оттуда как раз, что надо бы этот вопрос отрегулировать законодательно. Так что вполне возможно, что осенью мы запустим новую редакцию соответствующего законопроекта", - сказал Аксаков

Ранее Госдума отклонила во втором чтении законопроект, который вводит страхование средств граждан на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС). Документ был принят в первом чтении 21 июня 2017 года, он был инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с Анатолием Аксаковым в начале 2017 года.

Согласно предлагаемой на тот момент редакции законопроекта, предельную сумму выплаты (при лишении брокера лицензии) предлагалось установить на уровне 1,4 млн рублей, также предполагалось, что источниками финансирования фонда страхования инвестиций станут взносы профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые будет аккумулировать Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Позиция ЦБ заключалась в поддержке идеи страхования средств физических лиц на ИИС, однако Банк России был против включения этих средств в систему АСВ.